Actualidade

O petróleo termina 2016 com uma forte recuperação graças ao acordo para reduzir a produção, o que deixa para trás a debilidade que se viveu durante parte do ano, com o barril a negociar abaixo dos 28 dólares.

O barril de Brent, para entrega em fevereiro, começou o último dia útil do ano a negociar nos 56,13 dólares, mas durante a sessão valorizou até aos 56,79 dólares, antes das 12:00.

O Brent, que serve de referência na Europa, consolidou a tendência de crescimento durante o mês de dezembro, depois do histórico acordo alcançado em 30 de novembro com a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) para reduzir a produção em 1,2 milhões de barris por dia, limitando-a a 32,5 milhões de barris diários.