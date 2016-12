Actualidade

A ponte do Infante, que estabelece a travessia entre o Porto e Gaia, terá obras em abril, numa empreitada estimada em 80 mil euros que visa a reparação do piso e iluminação, apontaram hoje os responsáveis autárquicos.

Em declarações aos jornalistas, à margem da assinatura de um memorando de entendimento relativo à manutenção da ponte do Infante, o presidente da câmara do Porto, Rui Moreira, ladeado do seu homólogo de Vila Nova de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, revelou que o processo concursal para a reparação da ponte será lançado na próxima semana.

Além do tabuleiro, a obra de cerca de 80 mil euros, que será paga pela câmara do Porto, inclui reparações nas infraestruturas ligadas às águas pluviais e à iluminação.