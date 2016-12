Actualidade

O Ministério do Ambiente informou hoje que a Carris passa para a posse da Câmara de Lisboa a partir de 01 de fevereiro de 2017.

A indicação do Ministério do Ambiente surge no âmbito das nomeações feitas hoje para as novas administrações das empresas de transportes Metropolitano de Lisboa, Carris, Transtejo e Soflusa, que voltam a ser independentes já a partir de domingo.

No primeiro dia de 2017, as empresas terão já administrações distintas, "tendo a indicação dos nomes para a Carris sido devidamente articulada com a Câmara Municipal de Lisboa, que deterá a empresa a partir do próximo dia 1 de fevereiro, nos termos do diploma aprovado em Conselho de Ministros do passado dia 22 de dezembro", refere um comunicado do Ministério do Ambiente.