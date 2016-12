Actualidade

A Orquestra Metropolitana de Lisboa (OML), sob a direção do maestro Sebastian Perlowski, realiza, a partir de domingo, quatro concertos de Ano Novo, com a estreia uma peça de Janusz Bielecki, apresentando-se em Lisboa, Almada, Porto e Barreiro.

"A receita é de requinte. Junta-se a sedução das valsas à determinação das marchas, pontua-se com a fogosidade das polcas e tudo se mistura nos ocultos sortilégios de um mago da boa-disposição", afirma a OML em comunicado.

No domingo às 17:00, a OML toca no grande auditório do Centro Cultural de Belém, em Lisboa, na quarta-feira, às 21:00, no Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada, no distrito de Setúbal, na próxima sexta-feira às 21:30, no Coliseu do Porto, e, finalmente, no dia 08, às 16:00, no Auditório Municipal Augusto Cabrita, no Barreiro, no distrito de Setúbal.