Actualidade

O regresso do futebolista sérvio Lazar Markovic, ausente das últimas partidas devido a lesão, é o destaque da lista de convocados do Sporting, hoje divulgada, para o jogo com o Varzim, da segunda jornada da Taça da Liga.

Em relação ao último jogo, com o Belenenses, no Restelo, da 15ª jornada da I Liga, de realçar na lista de dezoito convocados as saídas do holandês Marvin Zeegelaar, por opção técnica, de João Pereira, cuja transferência para os turcos do Trabzonspor está a ser ultimada, e de Alan Ruiz, autorizado pelo clube a permanecer na Argentina até 01 de janeiro.

Fora das opções do treinador Jorge Jesus continuam o guarda-redes Rui Patrício, o central Rúben Semedo e o lateral direito italiana Ezequiel Schelotto, todos por lesão.