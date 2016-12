Actualidade

O PSD exigiu hoje a intervenção do primeiro-ministro na decisão do governo espanhol sobre Almaraz que, na prática, prolongará a vida da central nuclear mais 20 anos, alegadamente violando compromissos com Portugal e legislação europeia.

"Se o Estado português vê violados os seus direitos no plano da legislação europeia, alegadamente, de uma forma tão gritante, isso exige que a defesa do interesse nacional seja também ela protagonizada pelo seu representante executivo máximo: o senhor primeiro-ministro - o que não aconteceu até ao momento", veiculou o PSD, em comunicado do seu grupo parlamentar.

Para os deputados sociais-democratas, que declaram defender o encerramento de Almaraz, "se o ministro do Ambiente do Governo português foi desconsiderado pelo seu homólogo espanhol quando agia em representação do Estado Português", na construção de um armazém para resíduos nucleares, que prolongará a vida da central em mais 20 anos, "essa desconsideração deve ser interpretada como sendo feita a todos os portugueses".