Actualidade

A SAD do Feirense confirmou hoje, através de um comunicado, que Nuno Manta Santos será o treinador principal da equipa profissional de futebol, que milita na I Liga.

Depois da saída de José Mota, Nuno Manta Santos foi nomeado interino para comandar a equipa provisoriamente.

Contudo, a SAD do Feirense mostrou confiança no trabalho do técnico, depois da vitória sobre o Paços de Ferreira (2-0), para a I Liga, e do empate de quinta-feira no reduto do FC Porto (1-1), em embate da Taça da Liga.