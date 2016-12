Actualidade

A exposição de Amadeo de Souza Cardoso, que encerra no sábado no Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto, depois de dois meses em exibição, foi "para além das expectativas" da instituição, disse hoje a diretora.

Em declarações à Lusa, a diretora do Museu Nacional de Soares dos Reis (MNSR), Maria João Vasconcelos, ressalvou que os dados só vão estar fechados na próxima semana, mas adiantou que foram mais de 40 mil visitantes, o que lança os números de 2016 do único museu nacional do Norte do país para cima dos 90 mil visitantes, muito acima dos 54.407 de 2015.

"Não há dúvida de que em 10 anos o museu alterou profundamente o seu relacionamento com o público e tem demonstrado que a equipa que tem cá dentro a trabalhar consegue trabalhar. Tenho pena que a evolução da gestão dos museus não seja no sentido de potenciar o que as equipas podem fazer e o que as parcerias que podem ter permitiriam fazer, mas a centralização que se está a verificar há de determinar as possibilidades de avançar ou não", afirmou Maria João Vasconcelos.