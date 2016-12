Actualidade

O Presidente da República anunciou hoje na Sociedade de Geografia de Lisboa que o Governo tenciona "tudo fazer para valorizar esta instituição e o seu museu, como que transformado num verdadeiro Museu das Descobertas".

Marcelo Rebelo de Sousa, que disse ter obtido esta garantia junto do primeiro-ministro, adiantou que a "intenção do Governo" é fazer essa intervenção "no quadro de um plano global que envolva esta área da cidade", incluindo também "o edifício vizinho de outra instituição" da Rua das Portas de Santo Antão, na baixa lisboeta, "e toda a envolvente urbanística".

"É esse o empenho do Governo. Se possível, numa postura de entendimento com todos os interessados na matéria. Se não possível, mediante uma intervenção unilateral. Mas tudo significando o reconhecimento do vosso e nosso património histórico, agora virado para o futuro", acrescentou o chefe de Estado.