Actualidade

O barril de petróleo Brent, para entrega em março, encerrou hoje no mercado de futuros de Londres em 56,82 dólares, o valor máximo em 2016.

O petróleo do mar do Norte, de referência na Europa, terminou a sessão no International Exchange Futures com um aumento de 0,68 dólares, mais 1,21%, em relação à última negociação, quando terminou em 56,14 dólares.

MSE // ARA