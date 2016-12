Actualidade

Pedro Madeira Rodrigues, candidato às eleições para a presidência do Sporting, criticou hoje a constituição da Comissão de Honra da recandidatura de Bruno de Carvalho, associando o atual presidente do clube a nomes do "passado".

Em declarações aos jornalistas antes de entrar no Estádio José Alvalade, para assistir ao jogo entre Sporting e Varzim, para a segunda jornada do Grupo A da terceira jornada da Taça da Liga, o gestor, de 45 anos, garantiu ainda ter recebido "com naturalidade" a oficialização do avanço do líder 'leonino' para um segundo mandato.

"Ainda ontem (quinta-feira) o ouvi dizer que não estava a pensar em eleições e de repente aparece uma Comissão de Honra. Mas, mais do que haver uma Comissão de Honra, surpreendem-me alguns nomes que lá estão. São pessoas claramente ligadas ao passado, que eu achava que já tinham saído do Sporting e que, afinal, não saíram", afirmou.