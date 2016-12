Síria

O Conselho de Segurança das Nações Unidas vota hoje uma resolução da Rússia que apoia o acordo de cessar-fogo na Síria e um roteiro de paz que prevê um Governo de transição, noticia a agência Associated Press.

O texto proposto pela Rússia apela também ao acesso "rápido, seguro e livre" da ajuda humanitária a todo o território sírio.

Por outro lado, manifesta esperança que a reunião no final de janeiro entre o Governo e a oposição da Síria na capital do Cazaquistão, Astana, seja "uma parte importante do processo político" liderado pelos sírios e "facilitado pelas Nações Unidas".