Actualidade

Sessenta pessoas ficaram feridas hoje na Austrália esmagadas numa multidão que tentava abandonar o recinto de um festival de música, disse a polícia.

Segundo as autoridades, 19 dos feridos têm lesões graves, mas ninguém tem a vida em risco.

O incidente ocorreu no Falls Music and Arts Festival, em Victoria, no final de um concerto da banda australiana DMA, quando algumas pessoas na frente da multidão caíram, seguindo-se o espezinhamento pela pressão do público que estava atrás e queria sair do recinto.