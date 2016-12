Actualidade

O presidente do Sindicatos dos Trabalhadores dos Impostos (STI), Paulo Ralha, considera que o sistema 'e-fatura', criado há três anos, é "uma medida mais simbólica do que prática", que não mudou a consciência cívica dos contribuintes.

O sistema 'e-fatura', que entrou em vigor em 01 de janeiro de 2013, e foi uma medida criada pelo anterior governo PSD/CDS com o objetivo de controlar a emissão de faturas e outros documentos com relevância fiscal, tendo também sido criadas deduções para incentivar os contribuintes singulares a pedir faturas pelas suas despesas.

Em entrevista à Lusa a propósito dos três anos do lançamento do 'e-fatura', o presidente do STI, Paulo Ralha, reconhece que a medida "consciencializou as pessoas para pedirem fatura para depois terem um benefício", mas diz que não houve uma mudança estrutural de consciência.