O principal índice da bolsa portuguesa (PSI20) fechou o ano com perdas de 11,9%, com 11 das 18 cotadas a desvalorizarem e sete a subirem, o que o torna o oitavo índice do mundo com pior desempenho em 2016.

Na última sessão do ano passado, o PSI20 encerrou nos 5.313,17 pontos e, desde então, nunca mais alcançou esse valor, tendo fechado na sexta-feira nos 4.679,20 pontos, num ano marcado por altos e baixos.

A 27 de junho, o PSI20 fechou o dia nos 4.260,13 pontos, o mínimo do ano, que correspondia na altura a uma queda próxima dos 20%, pelo que conseguiu recuperar no segundo semestre quase 10%.