O presidente da Câmara de Aveiro, Ribau Esteves, garantiu hoje que serão feitos ajustamentos, se necessário, à operação de gestão dos transportes públicos concessionada ao grupo Trandev, que entra em vigor no primeiro dia do novo ano.

"Faremos com a Aveirobus uma ação de primeira avaliação do funcionamento deste novo modelo na primeira quinzena de fevereiro 2017, avaliaremos a operação e os contributos recebidos na segunda quinzena de fevereiro 2017, e implementaremos as medidas de ajustamento e melhoria que entendermos por bem, no início de março 2017", anuncia Ribau Esteves, numa nota pública sobre a entrada em funcionamento da concessão.

O autarca diz que se procurou encontrar a melhor solução entre a oferta e a procura para as linhas e carreiras, cuidando da necessária sustentabilidade técnica e financeira da operação, mas sublinha que "nunca é possível satisfazer todas as necessidades individuais e não é possível manter oferta para utilizações muito reduzidas".