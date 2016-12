Actualidade

Hermano Ferreira venceu hoje a corrida São Silvestre de Lisboa pelo segundo ano consecutivo, liderando um pódio masculino exclusivamente composto por atletas do Benfica, enquanto Jéssica Augusto, do Sporting, venceu no setor feminino.

Numa prova que contou com quase 9.000 participantes, Hermano Ferreira voltou a superar a concorrência e repetiu os triunfos de 2011 e 2015, subindo ao lugar mais alto do pódio, após percorrer os 10 quilómetros em 30.10 minutos.

Já os triatletas João Pereira (30.20 minutos) e João Silva (30.42), ambos igualmente do Benfica, terminaram no segundo e terceiro postos do setor masculino, respetivamente.