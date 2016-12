Actualidade

O FC Porto realizou hoje o último treino de 2016, tendo em vista a visita de terça-feira ao Moreirense, para a Taça da Liga de futebol, sem André Silva Layún e Otávio, todos lesionados.´

"O trio prosseguiu os respetivos tratamentos, no caso de André Silva complementado com trabalho de ginásio. Chidozie trabalhou com o FC Porto B, enquanto Rui Pedro, da formação secundária, se juntou ao plantel principal", escreveu o FC Porto no seu site oficial na internet.

O FC Porto defronta o Moreirense pelas 21:15 horas de terça-feira, para a terceira e última jornada do grupo B da Taça da Liga, e está obrigado a vencer por um resultado melhor que o do Belenenses, que joga no mesmo dia com o Feirense.