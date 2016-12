Actualidade

O Presidente são-tomense, Evaristo Carvalho, considerou hoje o reatamento das relações diplomáticas com a República Popular da China "como uma das decisões políticas de vulto" em São Tomé e Príncipe.

"Não só pelo papel crescente e assertivo deste país no xadrez político mundial, como também pelas facilidades que a China hoje disponibiliza aos países em vias de desenvolvimento", disse Evaristo Carvalho, na mensagem do fim do ano.

É a primeira vez que o chefe de Estado são-tomense assume uma posição pública sobre o restabelecimento das relações diplomáticas com a Republica Popular da China, depois do anúncio, no passado dia 20, por parte do Governo do primeiro-ministro, Patrice Trovoada, do rompimento das relações diplomáticas com Taiwan.