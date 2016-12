Actualidade

O Presidente francês, François Hollande, anunciou hoje durante a sua tradicional mensagem de Ano Novo que vai na segunda-feira visitar os soldados franceses que combatem o Estado Islâmico no Iraque.

"Nós não acabámos com o flagelo do terrorismo. Temos de continuar a combater. No exterior: é esse o objetivo das nossas operações militares no Mali, na Síria, no Iraque, para onde vou depois de amanhã [na segunda-feira] saudar os nossos soldados", disse o chefe de Estado francês na mensagem transmitida.

É preciso "combater também" o terrorismo "no interior para impedir os atentados, controlar os indivíduos perigosos e agressivos, e prevenir a radicalização 'jihadista'", mostrando-se convicto de que "na luta contra a barbárie a democracia sairá vitoriosa", acrescentou Hollande.