Actualidade

Rui Pinto, do Benfica, venceu hoje a 42ª edição da corrida São Silvestre da Amadora, que contou com a participação especial de Rosa Mota, enquanto Catarina Ribeiro repetiu o triunfo de há um ano no setor feminino.

De destacar a presença da campeão olímpica e consagrada Rosa Mota, hoje com 58 anos, que tinha vencido a São Silvestre da Amadora na 15ª edição, em 1989, e que hoje fez os 10 quilómetros do percurso em 42.35 minutos, tendo ficado em 178.º lugar da classificação geral.

Rui Pinto, que já tinha vencido a tradicional prova de fim de ano na edição de 2014, percorreu os 10 quilómetros do percurso em 30.26 minutos, superando por três segundos o seu colega de equipa Samuel Barata, enquanto o sportinguista Hugo Correia completou o pódio, com o tempo de 30.48.