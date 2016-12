Brexit

A primeira-ministra britânica, Theresa May, pediu hoje unidade aos habitantes do Reino Unido no seguimento das divisões criadas pelo triunfo do 'Brexit', que ditou a saída do Reino Unido da União Europeia, no referendo de 23 de junho.

"Tomámos uma decisão transcendental e estamos numa nova direção. Se 2016 foi o ano em que votaram pela mudança, este é o ano em que nós começamos a materializá-la. Sei que o referendo de junho dividiu-nos, mas se nem todos partilham os mesmos pontos de vista, ou votaram da mesma maneira, sei que enfrentamos as oportunidades que temos pela frente, e os nossos interesses partilhados e ambições unem-nos", disse a chefe do executivo britânico.

Na sua mensagem televisiva, Theresa May disse também que vai, antes de março de 2017, ativar o artigo 50 do Tratado de Lisboa, que inicia o processo de negociações durante dois anos sobre a saída de um país da UE.