Actualidade

Um acidente rodoviário levou ao corte esta noite da Autoestrada do Norte (A1), à entrada de Lisboa, no sentido norte-sul, ao quilómetro 19, disse hoje à Lusa fonte do Comando da Guarda Nacional Republicana (GNR).

O acidente ocorreu cerca das 22:00 e "envolveu três viaturas, com capotamentos, de que resultaram vários feridos", entretanto encaminhados para o Hospital de Vila Franca de Xira, precisou a fonte da GNR.

Há, pelo menos, dois feridos, disse a mesma fonte.