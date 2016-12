Actualidade

Pelo menos 35 pessoas morreram e 40 estão a ser assistidas em hospitais, no seguimento de um "ataque terrorista" na discoteca Reina, em Istambul, havendo a registar a morte de um polícia, disse o governador de Istambul.

"Infelizmente, pelo menos 35 dos nossos cidadãos perderam as suas vidas, e um era um polícia; quarenta pessoas estão a receber tratamento nos hospitais", disse o governador de Istambul, Vasip Sahin, em declarações aos jornalistas, perto da discoteca.

De acordo com os relatos que vão surgindo, os atacantes estavam vestidos de Pai Natal e dispararam indiscriminadamente dentro da discoteca Reina, no distrito de Ortakoy, em Istambul, havendo também vários órgãos de comunicação social que avançam que pelo menos um dos atacantes terá mostrado uma bandeira do Estado Islâmico e gritado algumas palavras em árabe.