Actualidade

Os Estados Unidos da América condenaram hoje o "horrível ataque terrorista" desta madrugada numa discoteca de Istambul, em que morreram pelo menos 35 pessoas e 40 ficaram feridas.

O porta-voz do Conselho Nacional de Segurança da Casa Branca, Ned Price, acrescentou que o ataque a "inocentes" que celebravam a passagem do ano revela "a selvajaria" dos autores do tiroteio.

Price reiterou ainda o apoio norte-americano à Turquia, aliada dos Estados Unidos na NATO, no combate ao terrorismo.