Actualidade

O Presidente colombiano disse no sábado que "a Colômbia foi o país do ano" em 2016 e que o "principal desafio" de 2017 é a construção da paz e a reconciliação, após o fim da guerrilha das FARC.

"Não assinámos só o acordo de paz [com as FARC] e começámos a aplicá-lo, os seus benefícios já começaram a sentir-se", afirmou, numa mensagem de ano novo, destacando que o cessar-fogo definitivo salvou dezenas de vidas desde que foi declarado, em agosto.

Juan Manuel Santos, que recebeu em 2016 o prémio Nobel da Paz pelo acordo assinado com as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (FARC), acrescentou que a indeminização de vítimas do conflito, que durou mais de 50 anos, já começou e que a restituição de terras permitiu o regresso de milhares de famílias às suas casas.