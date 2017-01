Actualidade

O ministro do Ambiente do Burundi foi assassinado esta madrugada a tiro na capital do país, Bujumbura, disse hoje a polícia.

Emmanuel Niyonkuru, de 54 anos, morreu quando se dirigia para casa, por volta das 00:45 locais (20:45 de sábado em Lisboa), segundo a informação prestada pela polícia através do Twitter.

Segundo a mesma fonte, uma mulher relacionada com "o assassinato" foi detida.