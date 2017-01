Actualidade

Rendas das casas, eletricidade, transportes públicos e portagens ficam mais caros a partir de hoje e outras subidas de preços chegam ao longo do ano, como os refrigerantes e o tabaco.

As bebidas com açúcar vão aumentar em fevereiro até 30 cêntimos por cada garrafa de 1,5 litros, segundo estimativas da consultora Deloitte, na sequência do alargamento do Imposto sobre o Álcool e as Bebidas Alcoólicas, que tributava as bebidas alcoólicas, às bebidas com açúcar.

Também o preço do maço de tabaco vai aumentar, devido à subida do Imposto sobre o Tabaco (IT), mas tal só deverá acontecer depois de concluído o primeiro trimestre do ano, uma vez que ainda há 'stock' para escoar.