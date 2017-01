Actualidade

O Acordo Ortográfico começou a ser aplicado nos serviços públicos a 01 de janeiro de 2012, mas em vez de habituação os últimos cinco anos foram de contestação, com críticas, ações judiciais e abaixo-assinados.

O Acordo Ortográfico da Língua Portuguesa (AO90) foi assinado em Lisboa em 1990, aprovado por resolução da Assembleia da República e ratificado pelo Presidente da República no ano seguinte. Mas passados quase 30 anos sobre a data e cinco de entrada em vigor está longe ainda de ser uma medida pacífica.

No final de 2010 o então primeiro-ministro, José Sócrates, assinava uma resolução (do Conselho de Ministros) determinando a aplicação do AO90 no sistema educativo no ano letivo 2011-12 e, a partir de 01 de janeiro de 2012 ao Governo e a todos os serviços, organismos e entidades dele dependentes.