Actualidade

O Presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, considerou hoje que o ataque de sábado numa discoteca de Istambul, que provocou pelo menos 39 mortos, pretende criar o caos na Turquia.

"Eles estão a tentar destruir a moral do nosso país e a instalar o caos ao atingirem deliberadamente a nossa paz e os nossos civis com estes ataques hediondos", afirmou Erdogan, num comunicado divulgado no sítio da Presidência turca.

Segundo a polícia, um homem vestido de Pai Natal entrou na discoteca Reina, uma das mais conhecidas de Istambul, e começou a disparar, matando pelo menos 39 pessoas, das quais 16 de nacionalidade estrangeira, e ferindo outras 69.