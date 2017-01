Actualidade

O papa Francisco condenou hoje o atentado de Istambul, no qual morreram 39 pessoas, e criticou "a praga do terrorismo e a mancha de sangue que envolve o mundo com uma sombra de medo e de perda".

"Por desgraça, a violência também atingiu esta noite de celebração e esperança. Com profunda dor, expresso a minha proximidade com o povo turco, rezo pelas numerosas vítimas e os feridos e por toda a nação em luto", disse o papa, após a oração do Angelus.

"Peço ao senhor que apoie todos os homens de boa vontade que enfrentam a praga do terrorismo e essa mancha de sangue que envolve o mundo com uma sombra de medo e de perda", acrescentou.