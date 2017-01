Actualidade

Os casinos de Macau fecharam 2016 com receitas de 223.210 milhões de patacas (26.565 milhões de euros), uma queda de 3,3% face ao cômputo do ano passado, indicam dados oficiais hoje divulgados.

Trata-se do terceiro ano consecutivo de quebra depois de uma diminuição de 34,3% em 2015 e de 2,6% em 2014.

Apesar da contração no cômputo de 2016, os últimos meses do ano mostraram sinais de recuperação, com dezembro a marcar o quinto mês consecutivo de subida das receitas em termos anuais homólogos, segundo os dados publicados pela Direção de Inspeção e Coordenação de Jogos (DICJ).