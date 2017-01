Actualidade

A equipa de futebol do FC Porto treinou hoje no primeiro dia do ano no Estádio do Dragão, perante 28.000 adeptos, batendo assim o recorde de assistência alcançado em 2015, com 23.000 espectadores.

As portas do estádio abriram cerca de uma hora antes do início do treino e já as filas intermináveis em torno do Dragão faziam prever a enchente no habitual treino aberto da equipa 'azul e branca' no início do ano.

Pouco antes do início da sessão de trabalhos ter início, o treinador Nuno Espírito Santo dirigiu-se à plateia e deixou uma mensagem.