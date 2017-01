Actualidade

O membro do secretariado nacional do PS Porfírio Silva defendeu hoje que em 2017 há "muitíssimo para fazer" para melhorar a economia e garantir os direitos dos cidadãos e destacou a contribuição do Presidente para a "paz social".

O PS considerou que, na sua mensagem de Ano Novo, Marcelo Rebelo de Sousa foi "muitíssimo claro: fizemos muito do que tínhamos para fazer, temos muitíssimo para fazer".

"O PS tem perfeita consciência de que 2016 não foi um ano em que por milagre tivéssemos resolvido todos os problemas do país, temos de continuar e a mensagem do senhor Presidente da República sublinha essa continuidade, as condições para essa continuidade. O PS está firmemente empenhado em acompanhar a mensagem do senhor Presidente da República", declarou Porfírio Silva, em declarações aos jornalistas na sede do PS, em Lisboa.