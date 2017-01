Actualidade

O deputado do Bloco de Esquerda Pedro Soares considerou hoje que a mensagem do Presidente da República vai no bom sentido mas não deu o devido ênfase à importância das políticas de esquerda para Portugal.

"O Presidente da República disse que 2016 foi o ano da gestão imediata, mas é preciso dizer que foram dados passos muito importantes no caminho certo e que romperam com as políticas do governo anterior", disse Pedro Soares à Lusa em reação à mensagem de Marcelo Rebelo de Sousa.

"Os sucessos foram obra dos portugueses, mas foi um caminho feito em confronto com a direita e com a ortodoxia da União Europeia", disse o deputado, exemplificando com a recuperação "dos rendimentos do trabalho, das pensões, do salário mínimo nacional, das 35 horas, defendeu-se a escola pública, reverteu-se a privatização dos transportes públicos, e tudo isto era um caminho considerado pela direita e pela União Europeia como impossível".