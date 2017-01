Actualidade

Uma pessoa morreu e duas ficaram feridas num tiroteio hoje à noite em Barcelona, causado por uma pessoa que fugiu de carro, disseram fontes ligadas à investigação.

Agentes policiais e de emergência médica deslocaram-se ao local, na Avenida Meridiana, após o tiroteio, que ocorreu cerca das 21:00 locais (mais uma hora do que em Lisboa).

São ainda desconhecidos pormenores sobre o sucedido, que pode ter-se iniciado com uma discussão perto do bar Platinum, no número 515 da Avenida Meridiana, junto à rua Rio de Janeiro do distrito de Nou Barris.