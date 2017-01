Actualidade

Pelo menos cinco pessoas morreram, três das quais decapitadas, durante o fim de semana da passagem de ano na conhecida estância balnear de Acapulco, no México, anunciaram hoje as autoridades.

As três cabeças decapitadas foram encontradas no sábado colocadas em cima do tejadilho de um carro numa área residencial, com os corpos dentro do veículos, confirmou à agência de notícias AP um oficial da polícia.

No mesmo dia homens desconhecidos abriram fogo sobre um polícia que estava a prestar assistência num acidente de trânsito perto da zona turística da cidade.