Actualidade

O avião com 35 diplomatas russos expulsos dos Estados Unidos devido à alegada interferência de Moscovo na eleição presidencial norte-americana deixou Washington no domingo, informaram as agências de notícias russas.

"O avião descolou, todos estavam a bordo", disse a Embaixada da Rússia em Washington, citada pela agência estatal RIA Novosti.

Familiares dos diplomatas estão também no avião, que saiu de Washington com 96 passageiros a bordo.