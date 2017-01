Actualidade

Pequim estará em alerta laranja devido à poluição até à madrugada de quinta-feira, anunciaram hoje as autoridades da capital chinesa.

O alerta foi acionado na sexta-feira e Pequim amanheceu hoje com céu azul e menos nevoeiro graças a uma frente de ar frio procedente do norte, mas as previsões indicam o regresso de maiores níveis concentrados de poluição na terça e quarta-feira.

A camada de poluição que cobriu o nordeste da China nos últimos dias obrigou no domingo ao cancelamento de 309 voos e ao encerramento de todas as autoestradas na cidade portuária de Tianjin (no leste de Pequim).