Actualidade

O Presidente francês, François Hollande, chegou hoje a Bagdade para se encontrar com as forças francesas que ajudam o Iraque a combater o grupo extremista Estado Islâmico e para conversações com os dirigentes iraquianos.

François Hollande, que viaja com o ministro da Defesa francês, Jean-Yves Le Drian, aterrou em Bagdade pouco antes das 04:30 (hora em Lisboa).

O Presidente de França já tinha visitado o Iraque em setembro de 2014 e continua a ser o único chefe de Estado da coligação internacional liderada pelos norte-americanos que luta contra o Estado Islâmico a visitar o país desde o lançamento da campanha para combater o grupo radical, há dois anos e meio.