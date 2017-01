Actualidade

Um dirigente chinês advertiu Hong Kong de que a China não vai permitir que ninguém use a cidade para prejudicar a estabilidade do país, depois de nos últimos meses terem aumentado as tensões sobre o emergente movimento pró-independência.

As tensões intensificaram-se na antiga colónia britânica e atual região administrativa especial chinesa depois de dois jovens pró-independência, durante os seus discursos de tomada de posse como deputados, terem usado palavras consideradas difamatórias para a China, comprometendo-se a servir a "nação de Hong Kong".

Numa entrevista à televisão estatal CCTV no domingo, o diretor do Gabinete de Ligação do Governo Popular Central em Hong Kong, Zhang Xiaoming, disse que controlar o movimento pró-independência na cidade requer o reforço da "consciência de fundo" entre a população.