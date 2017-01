Dia 4

Manel é um jovem e entusiasta cozinheiro que veio para a cidade tentar a sua sorte. Sonha tornar-se um grande chef e consegue emprego num prestigiado restaurante na capital, propriedade de um ex-futebolista muito famoso. Mas tem que conquistar o Chef do restaurante, Vítor Guerreiro. O Chef é um virtuoso da cozinha, um gestor autoritário e um excêntrico. Apesar de ser altamente qualificado, tem uma atitude muito pouco simpática para com a sua equipa. É bruto e indelicado com todos e Manel não é exceção.

Eis a sinopse da comédia que o canal público estreia a 4 de janeiro, quando forem 21h00.