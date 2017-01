Actualidade

A dívida pública portuguesa diminuiu 1,3 mil milhões de euros em novembro, relativamente ao final de outubro, para 241,8 mil milhões de euros, divulgou hoje o Banco de Portugal (BdP).

O BdP refere que esta variação "reflete uma diminuição nos empréstimos (1,9 mil milhões de euros), essencialmente por via do reembolso antecipado de empréstimos do Fundo Monetário Internacional (2,1 mil milhões de euros), e emissões líquidas positivas de títulos (0,5 mil milhões de euros), com destaque para a terceira emissão de obrigações do Tesouro de rendimento variável (1,5 mil milhões de euros)".

De acordo com a instituição, a diminuição da dívida pública foi acompanhada por uma redução menos acentuada dos ativos em depósitos (0,6 mil milhões de euros).