Actualidade

A ANA - Aeroportos de Portugal contestou hoje as críticas dos transitários relativamente à "alegada falta de espaço" nos terminais de carga dos aeroportos de Lisboa e do Porto e responsabilizou os agentes de carga por eventuais "fragilidades".

Na semana passada, a Associação dos Transitários de Portugal acusou a ANA de "falta de visão" por se abster "de qualquer investimento no departamento de carga" e criticou a "carga amontoada e espalhada pelos terminais, fora do perímetro de segurança", salientando que as entidades aeroportuárias não têm garantido o devido acondicionamento e bom estado.

Acusações que a ANA nega, numa resposta enviada à APAT, negando a falta de espaço nos aeroportos, uma vez que "tem provido as infraestruturas aeroportuárias de terminais atualizados e adequados ao processamento e tratamento de carga aérea".