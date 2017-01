balanço

A Igreja e Torre dos Clérigos terminam 2016 com um record absoluto em número de visitantes nacionais e estrangeiros. Apenas contabilizando os turistas que passam na receção (pagantes e não pagantes) da Torre dos Clérigos, dado que a visita à Igreja é feita de forma gratuita, passaram pelo Ícone da cidade invicta cerca de 625 mil visitantes, o que representa um aumento de cerca de 125 mil em relação a 2015, ou seja, um acréscimo de 25%.

A Torre dos Clérigos continua por isso a ser um dos monumentos nacionais mais visitados em 2016.

Os cidadãos estrangeiros continuam a liderar, de forma esmagadora, com 85% dos visitantes. Destes, 45% são espanhóis, seguidos pelos franceses com 13%, brasileiros com 7%, alemães com 5% e Ingleses com 3%. Os restantes 12% são divididos por nacionalidades tão dispersas como EUA, China, Itália, Coreia do Sul ou Rússia.

Mas não é só de números de visitantes que se fez a história de 2016. O ano que agora termina teve outros números igualmente dignos de registo.

Foram realizados 365 concertos com os Órgãos Históricos da Igreja dos Clérigos.

Conquista de dois importantes Prémios nacionais para a melhor intervenção de restauro e de reabilitação do património cultural - Prémio Villalva da Fundação Calouste Gulbenkian e uma Menção Honrosa no Prémio IHRU para a Melhor Intervenção de Restauro de Uso Impacto Social; Conquista do Prémio Travelers’ Choice 2016 do TripAdvisor . A Irmandade dos Clérigos está a concorrer ao 2017 European Union Prize for Cultural Heritage / Europa Nostra Awards.

Em 2016 foi batido o record de número de noites abertos ao público. A Torre dos Clérigos esteve aberta, até às 23h00, durante 168 noites.

Foram produzidos 26 concertos, dos quais 8 tiveram lugar no exterior (Varandim e escadaria da Torre) e 18 na Igreja. Orquestras de Música Sinfónica e de Câmara, Grupos Corais, Gospel, Jazz, Ópera, Fado, Tunas, Pop, foram alguns dos géneros musicais que passaram pelos Clérigos ao longo de 2016.

Foram organizadas 14 conferências relacionadas com as técnicas de restauro e com a preservação do património cultural.

O crescimento de visitantes que a Irmandade dos Clérigos tem registado desde a reabertura ao público em dezembro de 2014, tem permitido atuar junto daqueles que mais precisam e também junto dos que todos os dias trabalham em prol da comunidade. Em 2016 foram realizadas 16 iniciativas solidárias, apoiando instituições da cidade e do país, como por exemplo o IPO, a Liga Portuguesa Contra o Cancro, a Liga dos Bombeiros Portugueses, as Ligas dos Amigos dos Hospitais do distrito do Porto, a Fundação Portuguesa de Cardiologia, o Kastelo – Associação no Meio do Nada, Desalojados dos Incêndios da Madeira, entre outros, num valor aproximado de 300 mil euros.

2016 foi ainda um ano de ilustres e amáveis visitas, das quais se destacam as visitas do Presidente da República, distinguido com as insígnias de Presidente Honorário da Irmandade dos Clérigos, do Presidente da Guiné Bissau, do Ministro da Cultura, da Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, dos Embaixadores do Japão e do México, entre muitas outras personalidades da vida politica e cultural.

Ainda este ano, é de referir a apresentação da UP Clérigos. Uma aplicação inovadora, que resulta de uma parceria com a FEUP e que permite uma imersão inclusiva a todos os visitantes em geral, mas muito vocacionada para pessoas cegas ou ambliopes, com deficiência auditiva ou outras. 2016 foi também o ano do 1º desfile de moda realizado em toda a história da Torre, com o evento Down Town Fashion.

O ano termina com a divulgação de mais um bilhete combinado. É com grande satisfação e expectativa, que a partir de 2017 estará disponível o bilhete Torre dos Clérigos | Museu Nacional Soares dos Reis.