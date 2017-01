Actualidade

As associações espanholas de fabricantes, concessionários e vendedores de automóveis assinalaram hoje as subidas nas vendas do setor, notando, porém, que não foram alcançados volumes de 2008, altura do início da crise internacional financeira.

Segundo os dados divulgados hoje, em 2016 as vendas a particulares crescerem 6,7% (612.841 viaturas), a empresas 15,9% (327.974 unidades), enquanto nos alugueres foram entregues 206.192 unidades, numa subida de 16,8%.

As associações notaram que os dados do ano passado não alcançaram os números de 2008, ao "estar longe do mercado potencial, que se situaria, num curto prazo, em 1,3 milhões de euros", acrescentando serem "fundamentais" os programas fiscais e de abate para impulsionar o mercado e a renovação do parque automóvel.