Actualidade

A ocupação laboral na Alemanha alcançou em 2016 uma média de 43,4 milhões de pessoas, uma subida de 1% em relação ao ano anterior e o nível mais elevado desde 1991, segundo dados divulgados hoje.

De acordo com os números do departamento federal de estatísticas, a média de ocupação laboral do ano passado envolveu mais 425 mil pessoas do que a correspondente a 2015.

Este é o décimo ano consecutivo em que se regista um aumento, em 2015 registou-se uma subida de 0,9% em relação a 2014, correspondente a 377 mil pessoas, referiu o gabinete.