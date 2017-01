Actualidade

O Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC) deu hoje as boas-vindas a mais de 200 novos internos e disse querer estimular o treino em hospitais que fazem parte da Aliança M8 - o G8 da Saúde.

O CHUC, uma das maiores unidades formadoras do país, realizou hoje a cerimónia de receção aos 97 internos de especialidade (formação específica) e 119 do ano comum, que entram na instituição.

Neste hospital, "os internos podem fazer investigação do mais alto nível, aprender áreas pedagógicas e de ensino de grande profundidade e assistenciais em praticamente em todas as áreas", disse o presidente do conselho de administração do CHUC, José Martins Nunes.