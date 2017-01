Actualidade

O Governo atualizou hoje a lista de devedores à Segurança Social com 14.447 novos contribuintes, que representam um valor total em dívida de cerca de 276,7 milhões de euros.

De acordo com a informação hoje divulgada pelo Ministério do Trabalho, em comunicado, do total de novos contribuintes devedores sinalizados, 4.878 correspondem a contribuintes da terceira fase e 9.569 são contribuintes da segunda fase que foram notificados segunda vez.

A lista de devedores atualizada a 31 de dezembro concretiza a divulgação da terceira fase prevista no Plano de Combate à Fraude e Evasão Contributiva e Prestacional de 2016, que integrou devedores das pessoas singulares com dívidas entre 7 mil e 500 euros e 25 mil euros que, tendo sido notificados, não tenham regularizado a respetiva situação contributiva.