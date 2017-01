Fox Crime

A família Reagan está de volta ao FOX Crime com a estreia da sétima temporada. ‘Blue Bloods’, uma das séries de investigação criminal e drama de maior sucesso do canal. O regresso da temporada promete muitas emoções e reviravoltas para todos os membros da família.

‘Blue Bloods’ é um drama sobre uma família de polícias dedicada a fazer justiça na cidade de Nova Iorque. Frank Reagan (Tom Selleck) é o comissário da Polícia de Nova Iorque e gere tanto a unidade policial como toda a linhagem Reagan.

O primeiro episódio arranca com a participação do ator Michael Imperioli, mundialmente conhecido pela sua interpretação na série ‘Os Sopranos’. Michael irá interpretar o papel do advogado Robert Lewis que irá colocar Danny Reagan (Donnie Wahlberg) numa situação bastante complicada ao encontrar novas pistas que o incriminam no caso do assassino em série Thomas Wilder (Louis Cancelmi).

A meio da temporada poderemos também assistir à participação especial da atriz Judy Reyes (‘Scrubs’) no papel de Coryna Garza, uma ativista imigrante que se encontra em situação ilegal.

Nesta sétima temporada continuamos a acompanhar os Reagan, a mais famosa família de polícias de Nova Iorque, muito tradicional, patriota e centrada nos valores familiares americanos. Nos novos episódios, Danny Reagan vai ser assombrado por um acontecimento do passado recente e Frank ver-se-á a braços com uma decisão complicada.